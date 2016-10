ARTE 20:15 bis 21:05 Dokumentation Der Luther-Code Sprung in die Freiheit D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Vor 500 Jahren hat der Mönch Martin Luther mit seinem Thesenanschlag in Wittenberg das Machtgefüge der katholischen Kirche ins Wanken gebracht. Die Nachwirkungen des religions- und kulturgeschichtlichen Ereignisses sind bis heute spürbar.

Die Moderne ist entstanden, weil der Mensch sich damals plötzlich gefragt hat: "Wer bin ich eigentlich und was ist meine Rolle in der Welt? Was kann ich tun und an was soll ich glauben?" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Luther-Code Regie: Wilfried Hauke, Alexandra Hardorf