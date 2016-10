ARTE 14:00 bis 14:25 Magazin Yourope Islam in Europa - Integration gleich Assimilation? D 2016 2016-11-01 07:10 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Zustrom hunderttausender Migranten und Flüchtlinge aus islamischen Ländern - er sorgt für Diskussionen darüber, wie ein friedliches Miteinander von Christen, Atheisten, Juden und Muslimen im säkularen Europa aussehen kann. In Frankreich fordert ein junger Imam einen modernen Islam, der die Gebote aus dem sechsten Jahrhundert neu interpretiert. Im belgischen Molenbeek sind syrische Flüchtlinge entsetzt über die Radikalität mancher Einwohner. Vor dem Terror des IS geflohen, stoßen sie hier auf junge Muslime, welche die selbst ernannten Gotteskrieger verehren. In Schweden hat unterdessen eine private muslimische Schule für Jungs und Mädchen getrennten Sportunterricht eingeführt - und wird dafür von Teilen der Regierung scharf kritisiert. All das zeigt: "Den Islam" gibt es nicht. Überall in Europa diskutieren auch junge Muslime kontrovers darüber, ob und wie sich ihre Religion entwickeln muss, damit sie hier voll integriert und gleichberechtigt leben können. Zum Beispiel im "British Muslim TV". "Yourope" schaut zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Korn Originaltitel: Yourope

Jetzt im TV Inspector Barnaby

Krimi

ZDF 13:10 bis 14:40

Seit 67 Min. Tennis WTA Finale

Tennis

Das Erste 13:30 bis 15:00

Seit 47 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 47 Min. Elementary

Krimiserie

kabel eins 13:40 bis 14:35

Seit 37 Min.