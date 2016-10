Discovery Channel 05:35 bis 06:20 Dokumentation Auf eigene Gefahr! Bezwinger der Elemente GB 2014 Stereo 16:9 Merken Die nächste Ölkrise kommt bestimmt. Doch in Polen ist man darauf vorbereitet. Dort haben Studenten der Universität Breslau ein Flüssigstickstoff-Auto entwickelt. Das Design des Fahrzeugs ist zwar ein wenig gewöhnungsbedürftig, dafür kennen sich die jungen Forscher bestens mit den Gesetzen der Thermodynamik aus und nutzen sie zu ihrem Vorteil. Der Antrieb funktioniert einwandfrei. Weitere Highlights dieser Episode: Loopings im Helikopter, zutrauliche Kegelrobben und Schneekunst von Simon Beck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: You Have Been Warned Altersempfehlung: ab 6