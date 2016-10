Sky Action 05:45 bis 07:15 Thriller The Caller - Anrufe aus der Vergangenheit GB, PUR 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kurz nach der Scheidung von ihrem aggressiven Ehemann zieht Mary (Rachelle Lefevre) in ihre neue Wohnung in einem alten Mietshaus. Dort erhält sie Anrufe von einer älteren Dame, die nach ihrem Freund "Bobby" fragt. Bald stellt sich heraus, dass die Anrufe der Dame aus der Vergangenheit kommen - und fatale Auswirkungen auf die Gegenwart haben. - Spannender Mysterythriller mit düsterer Atmosphäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachelle LeFevre (Mary Kee) Stephen Moyer (John Guidi) Luis Guzmán (George) Ed Quinn (Steven) Lorna Raver (Rose) Aris Mejias (Junge Frau) Brian Tester (Kirkby) Originaltitel: The Caller Regie: Matthew Parkhill Drehbuch: Sergio Casci Kamera: Alexander Melman Musik: Aidan Lavelle, Unkle, Pablo Clements Altersempfehlung: ab 16