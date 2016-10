National Geographic 22:35 bis 23:25 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Der Absturz des polnischen Präsidenten CDN 2011 2016-10-29 03:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Auch der polnische Präsident Lech Kaczynski war unter den Opfern, als ein Flugzeug, besetzt mit hochrangigen Personen des öffentlichen Lebens von Polen auf dem Weg zu einer Gedenkfeier nach Russland in dichtem Nebel abstürzte. Der Pilot hatte vergeblich versucht, die Maschine auf einem russischen Militärflughafen zu landen. Polen und Russland veranlassten Untersuchungen über die Absturzursache. Und zuerst sah es so aus, als hätte die Entscheidung des Piloten, trotz schlechter Sicht die Landung zu versuchen, zum Absturz geführt. Doch die Ermittler fanden bald heraus, dass hinter dem Unglück erheblich mehr als ein Pilotenfehler stecken könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation