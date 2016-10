National Geographic 20:10 bis 21:00 Dokumentation Chinas Geister-Armee NZ, CHN 2010 2016-10-29 00:10 Stereo 16:9 HDTV Merken 7.278 Soldaten, über 500 Pferde und 130 Kriegswagen - was Bauern 1974 nahe der chinesischen Stadt Xi'an fanden, ist mehr als eine gigantische Armee, die über 2.000 Jahre lang verborgen geblieben war. Bei dem aus Terrakotta gefertigten Heer und dem dazugehörigen Mausoleum handelt es sich um eine der größten Grabanlagen, die jemals von Menschen gebaut wurden. Unter welchen Umständen ist sie entstanden und warum? Zahlreiche Wissenschaftler haben jahrelang an der Entschlüsselung dieses rätselhaften Fundes gearbeitet. "Chinas Geister-Armee" liefert aufschlussreiche Bilder über dieses UNESCO-Weltkulturerbe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: China's Ghost Army