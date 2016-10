National Geographic 17:35 bis 18:25 Dokumentation Mayday Absturz in der Wüste CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Am 11. Juli 1991 stürzte der Nigeria-Airways-Flug 2120 nur wenige Minuten nach dem Start vom saudi-arabischen Flughafen Dschidda ab. Kurz zuvor war ein Feuer in der Kabine ausgebrochen, das wichtige Hydraulikleitungen zerstörte. Bei der Explosion auf dem Boden starben alle 261 Insassen. Es war der schlimmste Unfall der kanadischen Fluggesellschaft und die tödlichste DC-8 Katastrophe in der Geschichte. Die Dokumentation sucht nach den Ursachen für das Unglück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Wayne Best (Captain William Allan) Brendan J. Rowland (First Officer Kent Davidge) Jeff Madden (Flight Engineer) Ali Momen (Saudi Air Traffic Controller) Sheelagh Darling (Flight Attendant) Tim Post (Bill Taylor) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Karl Jason Drehbuch: Gary Lang Musik: Anthony Rozankovic