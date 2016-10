National Geographic 06:00 bis 06:45 Dokumentation Mysterien der Menschheit Das Geheimnis von Loch Ness USA 2015 2016-10-31 08:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Was treibt wirklich im Loch Ness sein Unwesen? Ist es Nessie, das mysteriöse Seeungeheuer, das seit Hunderten Jahren immer wieder gesichtet wird? Oder hat nur ihre überschäumende Phantasie den zahlreichen Augenzeugen einen Streich gespielt? "Mysterien der Menschheit" wertet Berichte über Sichtungen aus, spricht mit Zoologen darüber, welches Tier Nessie sein könnte und erklärt mittels psychologischer Tests, warum Menschen in bestimmten Situationen etwas sehen, was gar nicht da ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient X-Files