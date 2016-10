Zee.One 15:15 bis 17:20 Drama Gestern, heute und für immer IND 2009 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jai und Meera sind ein junges indisches Paar, das in London lebt. Beide halten sich für modern und abgeklärt, als sich neue Karrierechancen ergeben und sie daraufhin beschließen, sich zu trennen - die Beziehung soll keinem die Zukunft verbauen. Meera zieht zurück nach Indien, während Jai hofft, einen lukrativen Job in San Francisco an Land ziehen zu können. Auch in der Liebe beginnen beide ein neues Kapitel: Meera beginnt eine Beziehung mit ihrem Boss Vikram, während Jai mit der hübschen Jo anbandelt. Da trifft Jai durch Zufall auf einen alten Sikh, der ihm die Geschichte seiner allen Widrigkeiten trotzenden, treuen Liebe zu einem Mädchen erzählt und Jai gehörig die Leviten liest. Zunächst macht sich Jai über den alten Herrn lustig. Doch dann beschließt er, Meera in Indien einen unerwarteten Besuch abzustatten. Sofort flammen die Gefühle zwischen Jai und Meera wieder auf. Doch Jai kommt in einem ungünstigen Augenblick: Vikram hat Meera gerade einen Heiratsantrag gemacht. Die Superstars Saif Ali Khan und Deepika Padukone adeln diese romantische Lovestory von Erfolgs-Regisseur und Drehbuchautor Imtiaz Ali. Padukone, derzeit eine der bestbezahlten indischen Schauspielerinnen, sorgt momentan auch in Hollywood für Aufruhr: 2017 wird sie an der Seite von Vin Diesel in "xXx - Return of Xander Cage" zu sehen sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saif Ali Khan (Jai Vardhan Singh / Veer Singh) Deepika Padukone (Meera Pandit) Rishi Kapoor (Veer Singh) Rahul Khanna (Vikram Joshi) Florence Brudenell-Bruce (Jo) Giselli Monteiro (Harleen Kaur) Rajendranath Zutshi (Harleens Vater) Gäste: Gäste: Neetu Singh Originaltitel: Love Aaj Kal Regie: Imtiaz Ali Drehbuch: Imtiaz Ali Kamera: Natarajan Subramaniam Musik: Pritam Altersempfehlung: ab 6