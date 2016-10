Zee.One 09:55 bis 12:15 Komödie Nur Dir zuliebe IND 2013 20 40 60 80 100 Merken Für Taugenichts Sriram ist das Leben eine einzige Party ohne Verpflichtungen und enge Bindungen. Um dem Lotterleben ein Ende zu setzen, arrangiert sein Vater die Heirat mit der jungen Vasudha. Doch während die Vorbereitungen für die Hochzeit laufen, sehnt sich Sriram immer mehr nach seiner ehemaligen großen Liebe Dia. Die Beziehung zu der engagierten Sozialarbeiterin war einst an Srirams Eigennutz und Verantwortungslosigkeit gescheitert. Doch nun will Sriram Dia zurückerobern. Als er Vasudha gesteht, noch Gefühle für Dia zu haben, ist diese erleichtert: Sie ist selbst in einen anderen verliebt. Kurzentschlossen reist Sriram also Dia nach. Inzwischen ist sie in ein Dorf in Gurjarat gezogen, um der benachteiligten Landbevölkerung unter die Arme zu greifen. Doch als Sriram Dia seine Liebe erklärt, ist diese nicht besonders überzeugt. Zuerst soll Sriram ihr beweisen, dass er mehr kann, als nur das Geld seines Vaters zum Fenster hinauszuwerfen und ihr helfen, den Bau einer Brücke für die Dorfbewohner durchzusetzen. Langsam lernt Sriram, worauf es im Leben wirklich ankommt. Hauptdarsteller Imran Khan wurde in den USA geboren und wuchs nach der frühen Trennung seiner Eltern bei seiner Mutter in Indien auf. Sein Onkel ist der legendäre Bollywoodstar Aamir Khan. Neben seiner Arbeit als Schauspieler engagiert sich Imran Khan stark für verschiedene soziale Belange: Er unterstützt die Arbeit der Tierschutzorganisation PETA und setzt sich für die Rechte der Frauen in seinem Heimatland ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Imran Khan (Sriram Venkat) Kareena Kapoor Khan (Dia Sharma) Nizhalgal Raviee (Srirams Vater) Anupam Kher (Sammler) Shraddha Kapoor (Vasudha Natrajan) Sujatha Kumar (Srirams Mutter) Kalyani Natarajan (Srirams Schwägerin) Originaltitel: Gori Tere Pyaar Mein Regie: Punit Malhotra Drehbuch: Punit Malhotra, Arshad Sayed Kamera: Mahesh Limaye Musik: Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani Altersempfehlung: ab 6