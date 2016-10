National Geographic People 03:20 bis 03:45 Reportage Abenteuer Kochen China USA 2009 2016-11-09 18:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Gastro-Kritikerin Ruth Reichl ist diesmal im Reich der Mitte unterwegs, dessen enorme geografische Ausdehnung auch eine schier unüberschaubare Zahl von Kochtraditionen hervorgebracht hat. Unterstützung bekommt Ruth diesmal von Koch und TV-Moderator Dean Fearing. Gemeinsam machen sich die beiden daran, die kulinarischen Geheimnisse der südchinesischen Region Yangshuo zu ergründen. Kelly Huang und Leo Wu von der Yangshuo-Kochschule schonen ihre amerikanischen Gästen dabei keineswegs. Gegessen wird, was auf den Tisch kommt, und dazu zählen auch Wasserschnecken! Weniger gewöhnungsbedürftig für den westlich geprägten Geschmack ist da schon das schmackhafte süßsaure Schweinefleisch - wie überhaupt die Verwendung von Fleisch und Innereien der Borstentiere in Yangshuo geradezu perfektioniert wurde. Allein für den Schweinebauch gibt es gleich vier traditionsreiche Arten der Zubereitung. Ruth und Dean lernen außerdem, wie man aus Sojamilch Tofu herstellt und diesen mit unterschiedlichsten Zutaten auf immer wieder überraschende Art verfeinert. Und schließlich dürfen auf der kulinarischen Expedition nach Südchina auch die lokalen Spirituosen nicht vernachlässigt werden: Dean besucht eine Destille, in der aus Reis ein würziger, whiskyartiger Tropfen hergestellt wird. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Gourmet?s Adventures With Ruth

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 07:00

Seit 385 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 06:00

Seit 190 Min. eSports Live

Sport

Sport1 00:30 bis 04:00

Seit 175 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:00

Seit 115 Min.