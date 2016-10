National Geographic People 02:25 bis 03:50 Reportage Abenteuer Kochen Laos USA 2009 2016-11-08 18:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Restaurant-Kritikerin Ruth Reichl ist in Laos unterwegs, genauer gesagt in Luang Prabang, einer der größten und schönsten Städte des Landes. Aber auch in kulinarischer Hinsicht hat die 50.000-Einwohner-Stadt am Mekong einiges zu bieten. Ruth kann es kaum erwarten, die fremdartigen Gerüche auf dem Phosy-Markt aufzunehmen, das bunte Treiben der Händler zu bestaunen und vor allem, sich die lokalen Spezialitäten auf der Zunge zergehen zu lassen. Joy Ngueamboupha und Caroline Gaylard, die Betreiberinnen der Tamarind Cooking School, sind Ruth dabei behilflich, sich auf der laotischen Speisekarte zurechtzufinden. Aber wird die Gastro-Kritikerin sich tatsächlich dazu hinreißen lassen, landestypische Snacks wie getrocknete Büffelhaut oder Ameisen-Eier zu verkosten? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Gourmet?s Adventures With Ruth

