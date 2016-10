National Geographic People 14:10 bis 14:55 Dokumentation Die Wildtier-Retter Stinktier mit Herz USA 2015 2016-11-01 09:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Kristin hat gerade erst ein neugeborenes Murmeltier versorgt, da erhält sie schon den nächsten Notruf: Bei einer Gans, die sich in einer Angelschnur verheddert hat, droht das Bein abzusterben. Bei Waschbär Blackjack hingegen steht Nagelpflege auf dem Programm, ein Geierküken muss aus einer einsturzgefährdeten Vorratskammer gerettet werden und ein verwaistes Stinktier-Baby braucht dringend eine Ersatzfamilie, damit es später wieder zurück in die Wildnis kann. Für zwei neugeborene, ebenfalls elternlose Häschen wurde bereits eine Ammenmutter gefunden. Aber wird die Zusammenführung klappen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bandit Patrol

