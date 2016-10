National Geographic People 11:50 bis 12:40 Dokumentation Die Wildtier-Retter Hirschkalb in Not USA 2015 2016-10-29 14:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Hirschkalb Dottie hat sich einen komplizierten Beinbruch zugezogen. Eine Infektion verschärft die Situation noch zusätzlich, aber Kirstin und ihre Familie tun alles, um Dottie zu retten. Ihr Artgenosse Conrad wiederum ist um die Augen herum so stark von Zecken befallen, dass er zu erblinden droht. Waschbär Charly ist seit einem Sturz vom Dachboden verwaist und braucht dringend eine Ersatzfamilie, damit er nach seiner Auswilderung gute Überlebenschancen hat. Und dann ist da noch Minstrel, eine Kreischeule, die bei ihren ersten Flugversuchen abgestürzt ist - und von den Eltern fehlt jede Spur... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bandit Patrol

