National Geographic People 10:00 bis 10:25 Dokumentation Hotel Shelbourne IRL 2014 2016-11-02 19:00 Stereo 16:9 HDTV Merken In der letzten Folge sollen die Schlafzimmer des Shelbourne für mehrere Millionen Euro modernisiert werden. Die Arbeiter haben fünf Tage Zeit, acht Zimmer komplett zu sanieren und in einen nagelneuen Zustand zu bringen, bevor die peniblen Hotelmanager Alan Mahoney und Agnes Keogh das Resultat beurteilen. Alle Beteiligten stehen unter hohem Druck, um der Fünf-Sterne-Qualität gerecht zu werden. Derweil begeben sich Empfangsherr JD Flynn und seine Mitarbeiter auf einen Abenteuerausflug. Das Ziel des Trips ist es, den Zusammenhalt innerhalb des Teams zu stärken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Shelbourne