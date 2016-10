National Geographic Wildlife 17:45 bis 18:30 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Ziegen in Gefahr USA 2016 2016-10-30 06:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Tierfreund Damian wendet sich mit einem komplizierten Fall an Cesar. Seine Frau Shannon hat vor einiger Zeit einen Hund aus der Not gerettet und versucht seitdem vergeblich, ihn in die Familie mit ihren fünf weiteren Vierbeinern zu integrieren. Das eindeutig gestörte Tier hat schon des Öfteren seine Artgenossen und sogar Tochter Amanda brutal angegriffen. Cesars zweites Problemkind ist Bodie: Der Hund der Melgozas hat bereits mehrere Ziegen auf der Familien-Ranch gerissen und scheint es jetzt auf die Pferde abgesehen zu haben. Doch Cesar hat einen Plan... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue