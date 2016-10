National Geographic Wildlife 13:35 bis 14:25 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Notruf aus Hongkong USA 2014 2016-11-09 17:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Cesar ist auf Dienstreisen in Hongkong, von wo aus ihn ein Notruf erreicht hat: Mischlingshund Duk Duk misstraut Menschen grundsätzlich. Seine Verhaltensstörung äußert sich dabei meist in Aggressivität. Selbst seine Halterin sowie deren Mutter und Vater wurden schon einmal Opfer einer Bissattacke. Duk Duk muss nun dringend zum Tierarzt, doch das scheue Tier will partout nicht ins Auto seiner Besitzerin. Auf die Gefahr hin, ebenfalls von gebissen zu werden, muss Cesar dem verängstigten Vierbeiner beibringen, dass niemand ihm etwas Böses will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue

