National Geographic Wildlife 12:00 bis 12:50 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Der Hund oder das Baby USA 2014 2016-11-07 17:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Alvina ist verzweifelt. Ihr dreijähriger Mischlingshund Elffy hat jeden in der Familie schon einmal gebissen. Alvinas größte Sorgen stehen aber erst noch bevor: Sie ist im achten Monat schwanger und will auf gar keinen Fall das Risiko eingehen, dass Elffy eines Tages auch ihr Baby beißt. Sie und ihre Familie wollen dem Vierbeiner aber noch eine letzte Chance geben, bevor sie sich möglicherweise dazu entschließen müssten, das Tier abzugeben. Schafft es Cesar Millan, dem Hund seine Aggressivität auszutreiben oder muss Elffy letztlich vielleicht sogar eingeschläfert werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue

