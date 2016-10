Kinowelt 01:05 bis 02:35 Horrorfilm Sheitan F 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der unsympathische Prolet Bart fliegt mit seinen Kumpels Thaï und Ladj wegen Pöbelei aus einem Pariser Nachtclub. Barkeeperin Yasemine nimmt die drei sowie die rätselhafte Eve mit in ihr Landhaus. Am nächsten Morgen taucht dort der exzentrische Hausherr auf, der sie über Weihnachten einlädt. Sie bleiben, doch der Festtag artet in einen blutigen Horrortrip aus. Wilder, blutiger Tanz mit dem Teufel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Cassel (Joseph) Olivier Barthelemy (Bart) Roxane Mesquida (Eve) Julie-Marie Parmentier (Jeanne) Monica Bellucci (Vampirin) Nicolas Le Phat Tan (Thaï) Leïla Bekhti (Yasmine) Originaltitel: Sheitan Regie: Kim Chapiron Drehbuch: Kim Chapiron, Christian Chapiron Kamera: Alex Lamarque Musik: Nguyen Lê Altersempfehlung: ab 16