Kinowelt 23:25 bis 01:05 Horrorfilm Jeepers Creepers II USA 2003 16:9 20 40 60 80 100 Merken Alle 23 Jahre erwacht der Creeper für 23 Tage zum Leben, um zu jagen. Seine Beute: Menschen! Wir schreiben den 22. Tag und der geflügelte Dämon, der seit drei Wochen in einem abgelegenen amerikanischen Landstrich seiner blutrünstigen Berufung nachgeht, ist fest entschlossen, am letzten Tag seiner Jagdsaison so viel Beute zu machen wie nie zuvor. Nachdem die Bestie sich zuerst den Farmerjungen Billy im Sturzflug geschnappt und in den sicheren Tod entführt hat, entdeckt sie auf einem einsamen Highway einen vollbesetzten Schulbus. Es ist das Basketball-Team der Bannon High School, das sich gerade von einem Auswärtsspiel auf dem Heimweg befindet. Für den Creeper jedoch ist es schlicht Essen auf Rädern. Erneut präsentiert Autor und Regisseur Victor Salva fast 100 Minuten Schock, Schauer und Spannung pur - eine schweißtreibende Geisterbahnfahrt durch die menschlichen Urängste, die den Creeper endgültig in eine Reihe mit modernen Horrorfilm-Kultfiguren wie Freddy Krueger, Jason und Leatherface stellt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Wise (Jack Taggart) Jonathan Breck (Creeper) Eric Nenninger (Scotty Braddock) Garikayi Mutambirwa (Deundre "Double D" Davis) Nicki Aycox (Minxie Hayes) Travis Schiffner (Izzy Bohen) Lena Cardwell (Chelsea Farmer) Originaltitel: Jeepers Creepers 2 Regie: Victor Salva Drehbuch: Victor Salva Kamera: Don E. Fauntleroy Musik: Bennett Salvay Altersempfehlung: ab 16