Kinowelt 15:40 bis 16:55 Trickfilm Mullewapp - Das große Kinoabenteuer der Freunde D, I, F 2009 Nach Helme Heine und Gisela von Radowitz 16:9 Die Tiere vom Bauernhof Mullewapp führen ein ganz normales Landleben - bis sie unerwartet Besuch bekommen: Johnny Mauser, nach eigener Aussage ein berühmter Schauspieler, wirbelt den Alltag kräftig durcheinander. In den ungewohnten Trubel platzt auf einmal die Nachricht: Das kleine Lämmchen Wolke wurde entführt! Gut, dass ein waschechter Held zu Besuch ist. Zusammen mit Waldemar und Franz wird Johnny prompt zu Wolkes Rettung abkommandiert. Jetzt müssen die drei zusammenhalten: Mit Waldemars Fahrrad machen sie sich auf und ein großes Abenteuer beginnt. Nach der Vorlage von Helme Heines Kinderbüchern inszenieren Tony Loeser und Jesper Müller eine unterhaltsame Geschichte in Heines kunterbuntem Aquarellstil. Benno Fürmann, Christoph Maria Herbst, Joachim Król sowie Katarina Witt leihen den abenteuerlustigen Helden ihre Stimmen. Das liebenswerte Zeichentrickabenteuer über wahre Freundschaft ist ein Muss für kleine und große Fans! Sprecher: Benno Fürmann (Johnny Mauser) Christoph Maria Herbst (Franz von Hahn) Joachim Król (Waldear) Originaltitel: Mullewapp: Ein Fall für Freunde - Wie alles begann Regie: Jesper Møller Drehbuch: Achim von Borries, Bettine von Borries Musik: Andreas Hoge