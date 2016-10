Kinowelt 13:30 bis 15:40 Drama Die Bankiersfrau F 1980 16:9 20 40 60 80 100 Merken In den 20er Jahren gelingt der hübschen und skrupellosen Emma Eckhert durch Affären der Aufstieg zur Präsidentin einer Bank, deren Erfolg sich auf überhöhten garantierten Zinszahlungen stützt. Ihr schneller Aufstieg lässt eine konkurrierende Bank Verdacht schöpfen und führt schließlich zu einer Überprüfung der Bank, der Eckhert vorsitzt. Vorbild für die Titelrolle in diesem Film war die französische Bankiersfrau Marthe Hanau, gespielt von Romy Schneider. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Romy Schneider (Bankiersfrau Emma Eckhert) Jean-Louis Trintignant (Horace Vannister) Marie-France Pisier (Colette Lecoudray) Claude Brasseur (Largué) Jean-Claude Brialy (Paul Cisterne) Jean Carmet (Duvernet) Daniel Mesguich (Rémy Lecoudray) Originaltitel: La Banquière Regie: Francis Girod Drehbuch: Georges Conchon, Francis Girod Kamera: Bernard Zitzermann Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Inspector Barnaby

Krimi

ZDF 13:10 bis 14:40

Seit 69 Min. Tennis WTA Finale

Tennis

Das Erste 13:30 bis 15:00

Seit 49 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 49 Min. Elementary

Krimiserie

kabel eins 13:40 bis 14:35

Seit 39 Min.