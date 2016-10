TNT Comedy 03:10 bis 03:35 Comedyserie 2 Broke Girls Die Geschäftspartnerin USA 2012 16:9 Merken Sophie war in Polen, um den Schlüssel für ihr Traumhaus entgegenzunehmen, doch der Bauunternehmer hat sie betrogen und ist mit dem Geld verschwunden. Aus Mitleid bietet Max ihr an, stille Teilhaberin am Cupcake-Geschäft zu werden. Sophie sagt begeistert zu, doch still verhält sie sich keineswegs. Max und Caroline sind verzweifelt, wollen ihre Freundin aber nicht verletzen. Was sollen sie machen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Ryan Hansen (Candy Andy) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Tracy Poust, Jon Kinnally Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 12

