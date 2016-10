TNT Comedy 07:45 bis 08:15 Show Ponyhof Best-of Staffel 1 D 2015 16:9 Merken Vor dem Start der zweiten Staffel von "Ponyhof" zeigt TNT Comedy ein Best-of aus Staffel 1. Ob bei der Marktforschung am eigenen Leib oder bei den Desaster Dates die Moderatorinnen Jeannine Michaelsen und Annie Hoffmann machen sich das Leben kurzerhand selbst zum "Ponyhof"! Sie begrüßen prominente Gäste und müssen sich in verschiedenen Studiokategorien und Einspielern beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pony Farm

