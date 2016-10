TNT Comedy 06:00 bis 06:20 Trickserie Rick and Morty Jugendwahn USA 2015 16:9 Merken Rick macht bei einigen ausgelassenen Späßen mit. Beth und Jerry klären einige Dinge in ihrer Beziehung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rick and Morty Regie: Bryan Newton, Pete Michels Drehbuch: Alex Rubens, Eric Acosta, Tom Kauffman, Wade Randolph Musik: Ryan Elder Altersempfehlung: ab 16