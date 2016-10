History 02:55 bis 04:30 Dokumentation Hidden History - Wie viel Geschichte steckt in deinem Haus? USA 2014 Stereo 16:9 Merken Was hat der ehemalige US-Präsident Thomas Jefferson damit zu tun, dass die Menschen Licht in ihren Häusern haben? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Autopionier Henry Ford und dem Grill im Garten? Alle großen Erfindungen der Menschheit hinterlassen Spuren im normalen Alltag. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Kevin O'Connor untersucht ein amerikanisches Haus und entdeckt erstaunliche Geschichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hidden History in Your House Altersempfehlung: ab 12

