Dr. Graves (W. Morgan Sheppard), der Mentor von Datas Erschaffer, liegt im Sterben. Die Enterprise fliegt zu ihm und seiner Kollegin Kareen (Barbara Alyn Woods) auf ihren Forschungsplaneten. Graves erzählt Data von seiner letzten Erfindung, einer Vorrichtung, die die menschliche Persönlichkeit in einen Computer übertragen kann. Nach Graves Tod verhält sich Data sonderbar. Troi stellt fest, dass in ihm zwei Persönlichkeiten kämpfen, seine eigene und Graves'. Der Android gesteht Kareen seine Liebe und offenbart seinen Plan, ihr Bewusstsein in den Körper eines weiblichen Androiden zu übertragen.