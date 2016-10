Syfy 22:00 bis 23:35 Sonstiges Sharknado 4 USA 2016 Stereo 16:9 Merken Fünf Jahre nach "Sharknado 3" scheint die Menschheit in Sicherheit vor Hai-Tornados zu sein. Aston Reynolds und seine Firma Astro-X arbeiten an einem Energiesystem, das künftige Sharknados verhindern soll. Dann tauchen die Haie unvermittelt wieder auf. Fin (Ian Ziering), April (Tara Reid) und Gil (David Hasselhoff) machen sich kampfbereit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Ziering (Fin Shepard) Tara Reid (April Wexler) David Hasselhoff (Gilbert Shepard) Ryan Newman (Claudia Shepard) Gary Busey (Wilford Wexler) Tommy Davidson (Aston Reynolds) Imani Hakim (Gabrielle) Originaltitel: Sharknado 4: The 4th Awakens Regie: Anthony C. Ferrante Drehbuch: Thunder Levin Kamera: Laura Beth Love Musik: Christopher Cano, Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16