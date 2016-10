Syfy 20:15 bis 20:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Korruption USA 2010 Stereo 16:9 Merken Nachdem die Herzogin Satine den Planeten zur neutralen Zone erklärt hat, wird die Lage auf Mandalore immer ernster. Die Versorgung der Bevölkerung ist durch die Blockade längst nicht mehr gewährleistet, die Korruption wächst und die Stimmung unter den Menschen ist zunehmend verzweifelt. Als Senatorin Padme Amidala Mandalore besucht, um die Lage zu beruhigen, stößt sie auf ein Komplott. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Giancarlo Volpe, Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Cameron Litvack Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12