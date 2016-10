Syfy 17:55 bis 18:25 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Auf Geiseljagd USA 2010 Stereo 16:9 Merken Boba Fett und seine Kopfgeldjäger-Kumpane haben sich in der Unterwelt von Coruscant mit Geiseln vom Schiff "Endurance" verschanzt, um so endlich des Jedis Mace Windu habhaft zu werden. Da der selbst nicht einsatzfähig ist, ziehen Plo Koon und Ahsoka los und spüren die Geiselnehmer auf, mit dem Ziel, deren Gefangene zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: Dave Filoni, Drew Z. Greenberg, Brian Larsen, George Lucas Musik: Kevin Kiner