Syfy 07:55 bis 08:45 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Übergang USA 2003 Stereo 16:9 Merken Auf ihrem Flug durch das All entdeckt die Enterprise ein unbekanntes Raumschiff. Als Captain Archer (Scott Bakula), Reed (Dominic Keating) und Tucker (Connor Trinneer) sich an Bord des Schiffes begeben, um das Innere zu erkunden, treffen sie schnell auf dessen Besatzung: körperlose Wesen, die als Wolken umherschwirren. Die fremden Kreaturen überreden die Enterprise-Crew dazu, ihre Körper einnehmen zu dürfen, um den Unterschied zu ihrer Lebensform kennen zu lernen. Schon bald muss Archer allerdings feststellen, dass er seine Crew damit in große Gefahr gebracht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Jolene Blalock (T'Pol) John Billingsley (Dr. Phlox) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Connor Trinneer (Charlie "Trip" Tucker) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: David Livingston Drehbuch: Rick Berman, Brannon Braga Kamera: Marvin V. Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 12

