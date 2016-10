Der Enthüllungsjournalistin Rowena Price (Halle Berry) werden von ihrer Freundin Grace (Nicki Aycox) brisante Informationen über Harrison Hill (Bruce Willis), Chef einer erfolgreichen Werbeagentur, angeboten. Grace will sich an Hill rächen, weil er sie nach einer Affäre verlassen hat. Einige Zeit später wird Grace ermordet aufgefunden. Rowena schleust sich als Praktikantin in Hills Agentur ein und nimmt gleichzeitig Kontakt über einen Chatroom zu ihm auf. Unterstützt wird sie bei ihrer Undercover-Aktion von ihrem Bekannten Miles (Giovanni Ribisi), einem cleveren Computerexperten. In Google-Kalender eintragen