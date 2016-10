Die Amerikanerin Alice (Heather Graham) wohnt mit ihrem Freund Jake (Jason Hughes) in London. Ihr Leben verläuft unspektakulär, bis Alice dem attraktiven und geheimnisvollen Adam (Joseph Fiennes) begegnet. Sie stürzt sich in eine leidenschaftliche Affäre, bricht mit Jake und heiratet den faszinierenden Fremden. Als Alice anonyme Briefe erhält, die sie vor Adam warnen, beginnt sie heimlich Nachforschungen anzustellen. Dabei gerät sie in tödliche Gefahr. In Google-Kalender eintragen