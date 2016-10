13th Street 01:40 bis 04:05 Actionfilm Mann unter Feuer USA, GB 2004 Nach dem Roman von A. J. Quinnell Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Oscargewinner Denzel Washington ist John Creasy, ein ehemaliger Soldat und CIA-Agent, der sich in Mexiko als Bodyguard verdingt. Als ihn ein reicher Unternehmer als Leibwächter für seine Tochter Pita anheuert, freundet der verbitterte Creasy sich langsam mit dem aufgeweckten Mädchen an. Dann wird Pita jedoch entführt. Creasy macht sich Vorwürfe, weil er das Verbrechen nicht verhindert hat. Nun treibt ihn nur noch ein Gedanke an: Er muss die Kidnapper zur Verantwortung ziehen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Denzel Washington (Creasy) Dakota Fanning (Pita) Christopher Walken (Rayburn) Mickey Rourke (Jordan) Giancarlo Giannini (Manzano) Radha Mitchell (Lisa) Marc Anthony (Samuel) Originaltitel: Man on Fire Regie: Tony Scott Drehbuch: Brian Helgeland Kamera: Paul Cameron Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 16