13th Street 16:15 bis 16:55 Krimiserie Criminal Minds Kein Gold der Welt USA 2005 Stereo 16:9 Der "Tommy-Killer" hält San Diego in Atem. Dieser Serienmörder und Vergewaltiger schlägt nur im oberen Mittelschichtmilieu zu. Zudem scheint er sehr professionell und klug vorzugehen. Um sein Muster zu unterstreichen, sorgt er immer für den Verbleib poetischer Textstücke am Tatort. Der Plan, den Verbrecher mittels gefälschter Pressehinweise zu fangen, geht nach hinten los. Er kündigt für den nächsten Tag einen neuen Mord an. Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Lola Glaudini (Elle Greenway) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirk B.R. Woller (Franklin Graney) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Matt Earl Beesley Drehbuch: Edward Allen Bernero, Jeff Davis Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina