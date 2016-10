13th Street 07:45 bis 09:15 Krimi Ein Fall für McBride: Anwalt mit Herz und Hund USA 2005 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Claire Harriman (Paula Trickey) steht vor Gericht, weil sie versucht haben soll, ihren reichen Ehemann zu vergiften. Der frühere Cop Mike McBride (John Larroquette), der mittlerweile als Anwalt arbeitet, sitzt in diesem Fall in der Jury. Nachdem die Frau den Fall verloren hat, lässt er sich widerwillig dazu bewegen, als ihr Anwalt in Berufung zu gehen. Assistiert vom Pflichtverteidiger Phil Newberry (Matt Lutz) und seiner Exfrau Roberta (Marta DuBois), versucht McBride das Rätsel dieses versuchten Giftmordes zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Larroquette (Mike McBride) Marta DuBois (Sgt. Roberta Hansen) Matt Lutz (Phil Newberry) Paula Trickey (Claire Harriman) William McNamara (Tony Harriman) Jaime Ray Newman (Emily Harriman) Corin Nemec (Tom Manning) Originaltitel: McBride Regie: Kevin Connor Drehbuch: Dean Hargrove Kamera: Dane Peterson Musik: Joe Kraemer

