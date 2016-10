Animal Planet 22:25 bis 23:15 Dokumentation Gebissen! Wenn dir eine Stunde bleibt Alligator-Attacke USA 2008 Merken Um vor seinen Kumpels zu prahlen, springt der 18-jährige Kasey Edwards in Florida in einen Kanal, in dem es vor Alligatoren wimmelt. Trotz Mengen von Verbotsschildern will der junge Mann hier schwimmen gehen. Doch kaum hat Kasey die ersten Züge getan, heftet sich eines der Tiere an seine Fersen. Das fast drei Meter lange Reptil verbeißt sich mit messerscharfen Zähnen in seinen Körper und versucht, ihn mit den typischen Drehbewegungen unter die Wasseroberfläche zu ziehen. Für den 18-Jährigen beginnt ein Kampf auf Leben und Tod, bei dem er seinen linken Arm verliert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Was Bitten