Animal Planet 20:15 bis 20:55 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Der Duskman USA 2015 Merken In den Legenden der nordamerikanischen Ureinwohner geht ein schreckliches Wesen um: der "Duskman"! Überlieferungen des Shawnee-Stammes zufolge soll das grau-schwarz behaarte Ungeheuer in den Wäldern der nördlichen Appalachen leben und über unglaubliche Kräfte verfügen. Demnach ist die Bestie in der Lage einen ausgewachsenen Hirsch in vollem Lauf einzuholen und mit einem Ruck dessen Genick zu brechen. Alles zur Märchen oder steckt ein wahrer Kern in den Indianergeschichten? Die Monster-Jäger begeben sich auf eine abenteuerliche Spurensuche im Washington County, Pennsylvania. In einem dunklen Höhlensystem machen die erfahrenen Fallensteller dabei eine beunruhigende Entdeckung! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters