Animal Planet 18:00 bis 18:45 Dokusoap Wildnis wider Willen Hinterhalt in Tansania USA 2014 Outdoor-Spezialist Matt Graham kämpft sich in Tansania durch den Busch. Seine besten Kumpels haben ihn 65 Kilometer entfernt vom Kilimandscharo in der Savanne ausgesetzt. Dort bekommt es der Langstreckenläufer mit gewöhnungsbedürftiger Kost und gefährlichen Raubkatzen zu tun. Die Ausrüstung, auf die er in Afrika zurückgreifen kann, ist extrem überschaubar. Seine Freunde haben ihm als Proviant, nach alter Massai-Tradition, Rinderblut mit auf den Weg gegeben. Und einen Rungu-Schlagstock, mit dem er sich gegen wilde Tiere verteidigen kann. Originaltitel: Dude, You're Screwed