Animal Planet 12:00 bis 12:45 Dokusoap Der Pool-Profi Der Bio-Pool USA 2014 Merken Spoon und Amelia sind sehr naturverbunden. Die Eheleute besitzen mehrere Bio-Restaurants und verbringen ihre freien Tage in einem geschmackvoll eingerichteten Wohlfühl-Refugium abseits von Los Angeles. Dort gibt es jedoch keinen Zugang zum Wasser. Deshalb muss ein Pool her. Und mehr noch: Anthony Archer-Wills konzipiert für seine neuen Kunden eine herrliche Öko-Badelandschaft mit klassischem Schwimmbecken und einer Sonnenterasse. Die Wellness-Oase passt perfekt in die Umgebung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Pool Master

