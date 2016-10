FOX 02:55 bis 04:25 Krimi Sebastian Bergman - Spuren des Todes Tod im Kloster S 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ludvig Mattisson wurde vor vier Jahren beschuldigt, für den Tod von zwei behinderten Jungen verantwortlich zu sein, konnte aber mangels Beweisen nicht verurteilt werden. Nun hat man ihn in einem Acker vergraben gefunden. Bei der Untersuchung des Fundortes stößt man auf eine weitere Leiche, die zehnjährige Andrea Branting. Der Kriminalpsychologe Sebastian Bergman bezweifelt, dass Mattisson sie getötet hat. Die Spuren führen ihn zu einem Nonnenkloster. Der Fall wird immer mysteriöser, als es zur Konfrontation mit den Nonnen kommt und Sebastian in Lebensgefahr gerät... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rolf Lassgård (Sebastian Bergman) Moa Silén (Vanja Lithner) Tomas Laustiola (Torkel Höglund) Christopher Wagelin (Billy Rosén) Gunnel Fred (Ursula Andersson) Claudio Salgado (Ersin Seki) Anne-Li Norberg (Petra Andersson) Originaltitel: Den fördömde Regie: Leif Magnusson Drehbuch: Hans Rosenfeldt, Michael Hjorth, Karin Gidfors Kamera: Erik Molberg Hansen Musik: Jon Ekstrand, Philippe Boix-Vives Altersempfehlung: ab 16

