FOX 01:35 bis 02:35 SciFi-Serie Doctor Who Tod im Himmel GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Auf den Straßen London treiben sich die Cybermen herum. Das sorgt dafür, dass sich alte Freunde wieder gegen alte Feinde zusammenschließen und dem Doktor eine neue Rolle zufällt. Die mächtige UNIT muss Missy in Schach halten, und der Doktor sieht sich vor seine bislang größte Herausforderung gestellt. Doch der Tag ist noch längst nicht erfolgreich beendet, er wird noch so manches Opfer fordern. Schauspieler: Jenna Coleman (Clara Oswald) Peter Capaldi (The Doctor) Samuel Anderson (Danny) Michelle Gomez (Missy) Chris Addison (Seb) Ingrid Oliver (Osgood) Jemma Redgrave (Kate Lethbridge-Stewart) Originaltitel: Doctor Who Regie: Rachel Talalay Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Rory Taylor Altersempfehlung: ab 12