FOX 10:10 bis 10:55 Krimiserie Navy CIS Giftgas USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Leiche eines Marines wird in der Kanalisation gefunden. Er starb an Giftgas. Das NCIS-Team erfährt, dass der gesuchte Terrorist Mamoun Sharif im Besitz von zehn Kilogramm hochgiftiger chemischer Waffen ist. Er hat damit 108.000 Ein-Dollar-Noten kontaminiert. Das Team muss einen Weg finden, den Mann aufzuhalten, bevor er das Geld in Umlauf bringen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Enzo Cilenti (Mamoun Sharif) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Agent Tim McGee) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Steven D. Binder Kamera: William Webb, Jon L. Kunkel Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16