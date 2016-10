Bibel TV 22:30 bis 01:10 Historienfilm Martin Luther D 1953 20 40 60 80 100 Merken 1505 schließt sich der junge Martin Luther in Erfurt dem christlichen Augustinerorden an. Trotz einer Karriere als Priester und Theologieprofessor bleibt er ein in sich zerrissener Mensch. Endlich findet er in der Gnade Gottes die erlösende Antwort auf seine Empfindung der eigenen Schuldhaftigkeit. Von nun an aber gerät er in Konsequenz seiner Erkenntnis in eine dauerhafte öffentliche Auseinandersetzung mit seiner Kirche. Dies resultiert 1520 schließlich in seiner Exkommunikation durch den Papst. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Niall MacGinnis (Martin Luther) John Ruddock (Vicar von Staupitz) Pierre Lefevre (Spalatin) Guy Verney (Melanchthon) Alastair Hunter (Carlstadt) David Horne (Duke Frederick) Fred Johnson (Prior) Originaltitel: Martin Luther Regie: Irving Pichel Drehbuch: Allan Sloane, Lothar Wolff, Jaroslav Pelikan, Theodore G. Tappert Musik: Mark Lothar