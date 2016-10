ATV 20:15 bis 22:20 Drama The Lucky One - Für immer der Deine USA 2012 2016-11-01 11:20 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Während seines dritten Irakeinsatzes überlebt der junge US-Marine Logan Thibault nur knapp einen Raketeneinschlag. Er ist überzeugt davon, dass er diesen Umstand dem Foto einer jungen Frau, das er kurz zuvor auf dem Boden liegend gefunden hat, zu verdanken hat. Sofort nach seiner Rückkehr in die USA begibt sich Logan auf die Suche nach der rätselhaften Unbekannten, um ihr persönlich zu danken. Schon bald findet er heraus, dass sie Beth heißt und eine Tierzucht betreibt. Kurzerhand nimmt er einen Job in ihrer Hundeschule an. Während Logan noch nach einem Weg sucht, ihr die Wahrheit über sich zu erzählen, taucht der eifersüchtige Ex-Mann von Beth auf?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zac Efron (Logan Thibault) Taylor Schilling (Beth Clayton) Blythe Danner (Ellie) Riley Thomas Stewart (Ben) Jay R. Ferguson (Keith Clayton) Joe Chrest (Moore) Sharon Morris (Miller) Originaltitel: The Lucky One Regie: Scott Hicks Drehbuch: Will Fetters Kamera: Alar Kivilo Musik: Mark Isham, Hal Lindes Altersempfehlung: ab 12