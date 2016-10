ATV 11:00 bis 12:00 Dokumentation DOKUPEDIA: Erfindungen für die Zukunft - Die Manipulation der Gene Erfindungen für die Zukunft - Die Manipulation der Gene GB, S 2013 Stereo Merken In dieser sechsteiligen Reihe präsentiert Schauspieler James Woods in jeder Episode wissenschaftliche Durchbrüche, die das Bild der Zukunft wesentlich prägen könnten. Die Forschungsfortschritte der heutigen Wissenschaft könnten das alltägliche Leben der Menschen soweit verändern, dass sogar Science-Fiction-Welten dagegen alt aussehen. Die moderne Gentechik könnte die Kontrolle der evolutionären Prozesse übernehmen und diese sogar verbessern. Die Kinder der Zukunft könnten nun mehr als gesunde "Designer-Babys" sein, sie könnten mit Wunsch-Augenfarbe oder sogar Wunsch-Hautfarbe ausgestattet werden. In Biotechnologie-Laboren rund um die Welt arbeiten Wissenschafter an das bisher Unmögliche: nämlich künstliches Leben zu erschaffen. Damit mögen wir vielleicht die Fähigkeit haben, Gott zu spielen, aber würden wir dann auch über "göttliche Weisheit" verfügen? Außerdem, ob die Forscher lange inaktive Gene in uns Menschen beleben können, enthüllt "Dokupedia: Erfindungen für die Zukunft Die Manipulation der Gene". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dokupedia Regie: Emre Sahin