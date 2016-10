ATV 2 19:20 bis 20:15 Dokumentation The Sixties: Jahrzehnt des Umbruchs USA 2014 2016-11-01 05:30 Stereo Merken Jedes Jahrzehnt kann die Geschichte eines Landes prägen. Die Dekade der turbulenten 1960er Jahre gingen an Amerika nicht spurlos vorüber: von der Bürgerrechtsbewegung gegen Rassentrennung und dem Liberalismus, vom Kennedy-Attentat über den Kalten Krieg und den Vietnam-Krieg bis hin zur Britischen Invasion und zu Fortschritten in der Weltraumtechnologie alles ist auf Film festgehalten. In der neunten Folge "Jahrzehnt des Umbruchs" wird aufgezeigt, dass in den 60er Jahren der Ursprung vieler sozialen und politischen Bewegungen zu finden ist, die auch heute noch die Schlagzeilen dominieren: die Anfänge der Frauenbewegung, die Umweltbewegung und die Bewegung für Schwule und Lesben. Welche Menschen und Persönlichkeiten sind damals für ihre Rechte auf die Straße gegangen? Die Antworten dazu bei "The Sixties: Jahrzehnt des Umbruchs" auf ATV2 in einer Österreich-Premiere! Produziert von Tom Hanks und Gary Goetzman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Sixties