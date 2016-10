ATV 2 16:05 bis 19:00 Oper Macbeth USA 2014 Stereo Merken Oper von Giuseppe Verdi in einer Aufführung der Metropolitan Opera New York aus dem Jahr 2014. Dirigent: Fabio Luisi. In den Hauptrollen: Anna Netrebko, Zeljko Lucic, Joseph Calleja, René Pape, u.a. (Anna Netrebko singt im Februar 2017 an der Wiener Staatsoper die Leonora in Verdis "Il Trovatore", während Joseph Calleja bereits im Oktober 2016 im Wiener Musikverein in Verdis "Requiem" zu erleben ist. "Macbeth" läuft im Dezember 2016 auch an der WSO, und zwar mit Simon Keenlyside in der Titelpartie und mit Martina Serafin als Lady Macbeth.). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Macbeth