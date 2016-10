ATV 2 13:20 bis 14:15 SciFi-Serie Sanctuary - Wächter der Kreaturen Geplatztes Dinner CDN, USA 2011 Stereo Merken Will und Henry können es kaum erwarten, mit ihren Freundinnen einen romantischen Abend zu verbringen. Die beiden haben eine Reservierung in einem der angesagtesten Restaurants der Stadt ergattert doch Dr. Magnus macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Bevor sie auf ihr Doppeldate gehen können, sollen sie noch einen Abnormal am Hafen abliefern. Das klingt eigentlich nach einem Routinejob für Will und Henry. Doch als der Abnormal flieht, droht der Abend mit ihren Freundinnen endgültig ins Wasser zu fallen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Tapping (Dr. Helen Magnus) Robin Dunne (Dr. Will Zimmerman) Christopher Heyerdahl (Bigfoot) Ryan Robbins (Henry Foss) Agam Darshi (Kate Freelander) Pascale Hutton (Abby Corrigan) Pauline Egan (Erika) Originaltitel: Sanctuary Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Miranda Kwok Kamera: Gordon Verheul Altersempfehlung: ab 12