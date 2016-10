TNT-Serie 01:05 bis 01:55 Fantasyserie Salem Spinnennetz USA 2014 16:9 Merken George Sibley, der nicht länger unter Marys Bann steht, soll sich unter Increase Mathers wachsamen Augen erholen. Während der Inquisitor erfahren will, wer den ehemaligen Bürgermeister verhext hat, setzt Mary alles daran, genau dies zu verhindern. Tituba und Mercy buhlen um Marys Gunst. Beim Versuch, diese zu erlangen, setzt eine der beiden eine schreckliche Kettenreaktion in Gang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janet Montgomery (Mary Sibley) Shane West (John Alden) Seth Gabel (Cotton Mather) Tamzin Merchant (Anne Hale) Ashley Madekwe (Tituba) Elise Eberle (Mercy Lewis) Iddo Goldberg (Isaac Walton) Originaltitel: Salem Regie: David Grossman Drehbuch: Brannon Braga, Adam Simon, Joe Menosky, Elizabeth Sarnoff, Tricia Small Kamera: Michael Goi Musik: Tyler Bates, Dieter Hartmann Altersempfehlung: ab 16

